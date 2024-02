OUVREZ LES YEUX SUR LE HANDICAP VISUEL Béziers, samedi 9 mars 2024.

Organisé par la Jeune Chambre Economique de Béziers et avec le soutien de la Fédération des Aveugles de France ainsi que la Ville de Béziers, cet événement sensoriel et engagé a pour but de sensibiliser le public sur le handicap visuel.

C’est une occasion de vivre dans la peau d’une personne atteinte de déficience visuelle et de découvrir différents parcours de vie à travers des ateliers de sensibilisation, une conférence et, pour finir la journée, un « Repas dans le noir ».

Au programme

– De 14h à 17h ateliers de sensibilisation (gratuit, ouvert à tous)

– De 17h30 à 18h45 conférence inspirante (don libre, ouvert à tous) .

29 Avenue Camille Saint-Saëns

Béziers 34500 Hérault Occitanie

