Ouvrez les yeux sur le handicap visuel – ateliers de sensibilisation, conférence et repas dans le noir Palais des Congrès Béziers Béziers, samedi 9 mars 2024.

Ouvrez les yeux sur le handicap visuel – ateliers de sensibilisation, conférence et repas dans le noir Ouvrez les yeux sur le handicap visuel en participant à une journée de sensibilisation avec au programme : des ateliers de sensibilisation, une conférence inspirante et un repas dans le noir total Samedi 9 mars, 14h00 Palais des Congrès Béziers

Début : 2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T14:00:00+01:00 – 2024-03-09T23:00:00+01:00

Vivez une expérience sensorielle unique et ouvrez les yeux sur le handicap !

Le samedi 9 mars 2024, au Palais des Congrès de Béziers, la JCE Béziers – Jeune Chambre Economique de Béziers Piémonts Littoral organise un événement pour sensibiliser au handicap visuel. ️

3 moments forts :

À 14h : ateliers de sensibilisation, ouverts à tous et gratuits

À 17h30 : une conférence inspirante autour du handicap visuel « vivre librement sans l’usage de nos yeux » (ouverte à tous et don libre)

À 20h : une expérience sensorielle unique, un repas dans le noir total. Un menu signé Audrey Traiteur Murviel (Tables et Auberges de France).

Le prix comprend : cocktail de bienvenue et feuilletés, entrée, plat, dessert, vin, café et thé mais surtout, un moment convivial, de partage et surtout d’empathie ! ️

Lors du repas, vous serez guidés par une personne déficiente visuelle.

En partenariat avec de nombreux acteurs locaux ☺️

En plus de vous régaler, ce moment sera inoubliable !

Pour vous inscrire, c’est ici : https://www.helloasso.com/associations/jce-beziers/evenements/ouvrir-les-yeux-sur-le-handicap-visuel?fbclid=IwAR18_S8wI9yA9b1jIkv9mEZD7MNkgXXDzHH6TJrV7HEgkli4j6nt-RCmG2Y

Nous vous attendons nombreux ☀️

Palais des Congrès Béziers 29 Avenue Saint Saëns, Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 0467768400 http://www.beziers-congres.fr

