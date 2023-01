Ouvrez les Yeux doc : projection « Retour à Reims » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Ouvrez les Yeux doc : projection « Retour à Reims » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 16h00 à 17h30

. gratuit

Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, savez-vous que votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, le catalogue de documentaires de la Bibliothèque publique d’information (Bpi) ? Pour vous permettre de découvrir certains des films proposés, la médiathèque Jean-Pierre Melville organise des projections ! Au programme de cette projection : Retour à Reims, de Jean-Gabriel Périot (2021, 83 min). Voyage singulier à travers le texte du sociologue et philosophe Didier Eribon, Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français de l’après-guerre à aujourd’hui. Pour en savoir plus sur le service Les Yeux doc, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur le portail des bibliothèques de la Ville de Paris. L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 21 FÉVRIER. Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville

