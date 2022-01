Ouvrez les yeux doc : projection « La ronde » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

Ouvrez les yeux doc : projection « La ronde » Médiathèque Jean-Pierre Melville, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Si vous êtes inscrit(e) dans l'une des bibliothèques de la Ville de Paris, savez-vous que votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, le catalogue de documentaires de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) ? Pour vous permettre de découvrir certains des films proposés, la médiathèque Jean-Pierre Melville organise des projections ! Au programme de cette projection : La ronde, de Blaise Perrin (2018, 54 min) Homme de devoir, policier retraité, Yukio Shige est surtout un humaniste convaincu. Chaque jour, à la tombée de la nuit, il arpente jumelles en mains le sentier de la côte de basalte de Tojinbo, un site touristique situé près de la ville de Sakai, sur la mer du Japon. La petite cité balnéaire accueille en effet de nombreux voyageurs attirés par le spectacle des falaises volcaniques et d'autres visiteurs qui viennent y finir leurs jours lorsque le désespoir est trop fort. Pour en savoir plus sur le service Les Yeux doc, nous vous invitons à consulter la page dédiée sur le portail des bibliothèques de la Ville de Paris.

