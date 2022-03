Ouvrez les yeux doc : projection “Georges (…) Perec” Médiathèque Jean-Pierre Melville, 20 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 20 mai 2022

de 17h00 à 19h00

gratuit

Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, savez-vous que votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, le catalogue de documentaires de la Bibliothèque publique d’information (Bpi) ? Pour vous permettre de découvrir certains des films proposés, la médiathèque Jean-Pierre Melville organise des projections !

Au programme de cette projection : Georges (…) Perec, propos amicaux autour d’Espèces d’espaces, de Bernard Queysanne (1999, 1h11).

Le texte Espèces d’espaces, réflexions de l’auteur sur les lieux – la chambre, l’appartement, les escaliers, le mur, l’immeuble, la rue, le quartier, la ville, la campagne, le monde – sert de fil conducteur à ce portrait de Georges Perec. Aucun des lieux du film ne sont des lieux de Georges Perec, sauf un, le moulin d’Andé.

«Je n’ai pas voulu, écrit Bernard Queysanne, marcher dans les traces de Perec, ouvrir ses placards, fouiller dans ses affaires. On ne fait pas ça avec ses amis. C’est mal élevé.»

En contrepoint au texte lu en voix off sur des images de lieux divers, des amis de Georges Perec se prêtent au jeu du Je me souviens : Marcel Benabou, Ela Bienenfeld, Pierre Getzler, Eugen Helmlé, Jacques Lederer, Suzanne Lipinska, Harry Matthews, Paulette Perec, Maurice Pons, Sylvia Richardson. Le réalisateur s’est efforcé de « donner l’image la moins institutionnelle possible, la plus amicale, la plus proche du Georges Perec qu'[il] a connu et aimé ». Textes extraits également de : Je suis né, L’arbre (inédit), Cher, très cher, admirable et charmant ami…, correspondance Perec-Lederer.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 AVRIL.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

Cinéma;Littérature

La Sept Arte, Les Producteurs indépendants associés