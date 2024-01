Ouvrez les Yeux doc : projection du film « Paysages résistants » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation obligatoire

« Paysages résistants » plonge dans les souvenirs d’une combattante antifasciste, Sonja Vujanović (97 ans), une des premières femmes Partisane de Yougoslavie, qui fut également une des chefs de file du mouvement de Résistance au camp d’Auschwitz-Birkenau.

Son histoire voyage à travers le temps et s’incarne dans une nouvelle génération antifasciste, entretenant l’idée qu’il est toujours possible de penser et de pratiquer la résistance. Si Paysages résistants nous fait rencontrer et aimer Sonja, qui fit partie du mouvement des Partisans de Serbie (résistants communistes dirigés par le Maréchal Tito) et témoigne ici de son parcours extraordinaire, sa mort est annoncée dans le film sans dramatisme aucun. Ce parti pris est révélateur de la démarche de Marta Popivoda : raconter une histoire du vingtième siècle, mais en gardant les yeux ouverts sur le présent. Dépeindre un être dans toute sa singularité, pour mieux le faire résonner en nous. Il s’agit de tirer une inspiration, au sens le plus fort du terme, de la façon dont Sonja a, très tôt, commencé à lire des ouvrages «progressifs», avant de s’engager contre les Nazis sans jamais perdre courage, même à Auschwitz.

La réalisatrice construit un écrin pour le récit précieux de la vieille dame. Le rythme de son montage s’aligne sur le débit doux et lent de sa voix: les images se fondent les unes dans les autres au gré de magnifiques fondus enchaînés. Ces plans au présent font s’entrecroiser le monde domestique, les lieux de mémoire et une nature paisible, qui fait écho au formidable instinct de survie de la résistante. Apparaissent aussi en transparence des extraits d’une correspondance qui précise peu à peu la relation de la réalisatrice à la protagoniste, écrite par celle qui est le point de jonction entre les deux femmes – petite-fille de l’une, compagne de l’autre. Le cheminement parallèle des trois personnages, sur plusieurs années et par-delà la mort, mène à une conclusion qui tombe sous le sens: il n’est pas nécessaire d’être héroïque pour être des Partisanes ; nous nous devons d’être des Partisanes.

[Extrait du catalogue Cinéma du réel 2021]

Projection de Paysages résistants, réalisé par Marta Popivoda (95 min)

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE.

PROJECTION AU DEUXIEME ETAGE.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 20 FEVRIER.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris