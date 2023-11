Ouvrez les Yeux doc : projection du film « Akeji, le souffle de la montagne » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 16h00 à 17h15

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Proposée par la Bibliothèque publique d’information (Bpi), cette série de documentaires, intitulée « Les Yeux doc », est régulièrement diffusée par la médiathèque Jean-Pierre Melville. Ce 13 janvier, découvrez la figure du peintre Akeji Sumiyoshi et de sa compagne Asako qui vivent à l’écart du monde, dans la montagne.

Au plus profond des montagnes

japonaises, le peintre Akeji Sumiyoshi et sa compagne Asako vivent à

l’écart du monde. Dans leur ermitage, la vie s’écoule hors du temps

parmi les animaux et les esprits de la nature.

“Le temps semble exister, mais il

n’existe pas.” nous dit Akeji. Descendant d’une lignée de samouraïs, le

maître a été initié à la Voie du thé, du sabre et de la calligraphie,

disciplines qui lui permettent de restituer le caractère sacré et

impermanent de l’univers. Dans la vallée d’Himuro, surplombant Kyoto, le

cycle de la nature semble immuable.

L’ermitage est le lieu d’un temps unique, rythmé par les changements de saisons. […]

Le spectateur pourra donc contempler une figure japonaise archétypale devenue rare et précieuse dans notre monde moderne et ce, dans une nature également vouée à disparaître. Moment privilégié car le maître ouvre sa porte à la présence d’une caméra pour la première fois. Quatre tournages d’un mois sur une année ont été nécessaires aux deux réalisateurs Mélanie Schaan et Corentin Leconte pour parvenir à filmer la pratique d’Akeji, que personne n’avait jamais vu peindre, pas même sa femme Asako. Les cinéastes restituent son geste pour la postérité grâce au lien de confiance tissé avec le couple, dont ils accompagnent aussi les vieux jours et le doux déclin. Akeji Sumiyoshi est mort en 2018.

Akeji, le souffle de la montagne, un film de Mélanie Schaan et Corentin Leconte (2021, 72 min).

Récompensé par une Étoile de la Scam à Paris en 2022 et par le Prix du meilleur essai au Festival international du film sur l’Art de Montréal en 2021.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CETTE PROJECTION EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE SELON LES MODALITÉS CI-CONTRE.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 DÉCEMBRE.

Bon à savoir

Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

