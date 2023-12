Ouvrez les Yeux doc : projection du film « A quoi pense Madame Manet (sur son canapé bleu) » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 16h15

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Proposée par la Bibliothèque publique d’information (Bpi), cette série de documentaires, intitulée « Les Yeux doc », est régulièrement diffusée par la médiathèque Jean-Pierre Melville. Ce 3 février, découvrez la figure de Madame Manet, femme du peintre.

Suzanne Leenhoff, compagne puis

épouse du peintre Édouard Manet, est d’origine néerlandaise et née à

Delft en 1829. Elle pose régulièrement pour le peintre, qui la met en

scène dans des décors inspirés de l’antiquité, tels que « La Nymphe

surprise » (1859) où elle exhibe un corps opulent, de longs cheveux dorés

et une double rangée de perles.

Quelques années plus tard, les portraits de l’épouse légitime se font

plus sages et plus habillés. Le temps a fait son œuvre et, dès les

années 1860, les « autres » femmes de Manet ont progressivement pris la

place de Suzanne à l’atelier pour les portraits de nus. À Victorine

Meurent, Manet offre le scandaleux « Déjeuner sur l’herbe », puis

« Olympia » ; à Berthe Morisot, il dédie « Le Balcon ». Méry Laurent sera

« La Femme au chapeau noir », tandis que l’énigmatique Suzon accueillera

avec un sourire de Joconde le client moustachu d' »Un bar aux

Folies-Bergère ». Tant de femmes mystérieuses gravitant autour d’un

artiste lui-même secret, un tel scénario ne pouvait qu’éveiller la

curiosité d’un cinéaste singulier comme Hervé Le Roux, dont Madame Manet constitue le quatrième et ultime film, achevé après sa mort.

Son commentaire sans pathos épouse un montage qui saute d’un tableau à l’autre, attentif aux petits détails qui font tout le sel des œuvres d’art. Devant nous se dresse un monde foisonnant de proches et d’amis, d’intellectuels et de personnages historiques, de tous ceux qui ont un jour croisé le chemin des Manet. À défaut de savoir à quoi ou à qui pense Suzanne, le film apporte un éclairage bien documenté sur les conditions nécessaires à l’acte de création et sur la vie quotidienne d’un couple d’artistes, bourgeois atypiques très libres, lui peintre, elle pianiste, au temps de la naissance de l’art moderne.

A quoi pense Madame Manet (sur son canapé bleu), un film d’Hervé Le Roux (2017, 62 min).

Bon à savoir

Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

