Tarbes La Métallerie Renou,bâtiment 411,L'Arsenal Hautes-Pyrénées, Tarbes Ouvrez les portes de l’Arsenal La Métallerie Renou,bâtiment 411,L’Arsenal Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Ouvrez les portes de l’Arsenal La Métallerie Renou,bâtiment 411,L’Arsenal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tarbes. Ouvrez les portes de l’Arsenal

La Métallerie Renou, bâtiment 411, L’Arsenal, le samedi 18 septembre à 09:00

Ouvrez les portes de l’Arsenal et découvrez le coeur de l’ancienne cartoucherie datant de 1 873. Visite guidée toutes les heures afin de découvrir l’architecture et l’histoire du bâtiment. Visites organisées par la propriétaire des lieux.

Visite guidée toutes les heures

Ouvrez les portes de l’ancienne cartoucherie de l’Arsenal pour découvrir l’architecture et l’histoire du bâtiment. La Métallerie Renou,bâtiment 411,L’Arsenal Rue de la cartoucherie 65000 Tarbes Tarbes L’Arsenal Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu La Métallerie Renou,bâtiment 411,L'Arsenal Adresse Rue de la cartoucherie 65000 Tarbes Ville Tarbes lieuville La Métallerie Renou,bâtiment 411,L'Arsenal Tarbes