Ouvre moi – Poèmes à crier de Brigitte Brami Centre lgbtqi+ Paris IdF, 11 juin 2023, Paris.

Le dimanche 11 juin 2023

de 17h30 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Rencontre littéraire du Pôle Culture.

1 Mois, 1 Livre, 1 Auteur.e – chaque second dimanche du mois.

Ouvre moi. Poèmes à crier – de Brigitte Brami aux éditions Unicité (2023).

Brigitte Brami nous revient avec cette fois ci un recueil de

poésies écrites entre 1980 et 1990. A travers ces textes, elle fait déjà montre

d’un talent ancré dans un univers singulier à la belle langue cisaillée et

puissante et aux métaphores incisives et sensibles.

Elle est également l’autrice de 6 autres livres publiés : La

Lune verte, aux éditions Saint-Germain des prés (1984) , La Prison ruinée, aux

éditions de l’Indigène ( 2011), Miracle de Jean Genet, aux éditions de L’

Harmattan ( 2014), Corps imaginaires, aux éditions Unicité ( 2019), Surtout ne

pas nuire, aux éditons Unicité (2020) et Car le feu qui me brûle est celui qui

m’éclaire, aux éditions Unicité (2022).

Rencontre dédicace en présence de l’auteure.

Centre lgbtqi+ Paris IdF 63 rue Beaubourg 75003 Paris

Contact : refculture@centrelgbtparis.org

@pôleculturecentrelgbt Couverture livre Brigitte Brami