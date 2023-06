Visite des ouvrages de la crête de Pouilley-les-Vignes Ouvrage n°1 et 4 de la crête Chemaudin Chemaudin Catégories d’Évènement: Chemaudin

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, l'association pour la valorisation des fortifications du Grand Besançon (AVALFORT), organise une visite des ouvrages de la crête de Pouilley-les-Vignes. Découvrez les ouvrages 1 et 4, particulièrement impressionnants, composés d'un réduit d'infanterie avec fossé, d'un abri sous roc avec cour et d'une batterie d'artillerie, le long d'un chemin stratégique.

Il faut desendre 30 marches pour atteindre la cour. La crête de Pouilley-les-Vignes a été aménagée avec quatre batteries d'artillerie, complétées par des réduits d'infanterie avec abris sous roc à quatre casemates. Ouvrages permanents sans garnison en temps de paix, ils ont été réalisés de septembre 1888 à octobre 1890 pour la somme de 217 023,98 francs. Deux ouvrages sont visitables, le réduit n° 1 à l'ouest, qui vient d'être débarrassé de sa gangue végétale, et l'ouvrage n° 4 à l'est.

