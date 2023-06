LES PETITES HISTOIRES – ÉPISODE 4 – LE VIOLONCELLE POILU Ouvrage du Simserhof Siersthal, 20 août 2023, Siersthal.

Siersthal,Moselle

Les Petites Histoires vous sont proposées par le Parc naturel régional des Vosges du Nord pour cette nouvelle édition 2023.

Il s’agit de rendez-vous contés les dimanches après-midi pour toutes et tous dans les sites et musées du territoire.

En association avec l’ouvrage du Simserhof, le Parc vous propose de découvrir l’épisode 4 des Petites Histoires : Le violoncelle poilu

Certains musiciens s’enferment entre les barres de mesure ; d’autres tiennent table ouverte sur la vie. Maurice Maréchal était de ces derniers.

Ce spectacle entre récit conté, extraits de lettres et moments musicaux, raconte l’histoire extraordinaire de cet homme, violoncelliste et poilu durant la Grande Guerre. Quand la musique est plus forte que la guerre… »

Avec Julie Ory, contes et violoncelle– Dès 12 ans – Spectacle gratuit – Durée : 40 min – Accessibilité

Places limitées – Sur réservation au 03 87 96 39 40 ou via resa.simserhof@cc-paysdebitche.fr

Voir le programme complet des Petites Histoires ci-après https://www.parc-vosges-nord.fr/article/programmation-petites-histoires-2023. Tout public

Dimanche 2023-08-20 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-20 15:40:00. 0 EUR.

Ouvrage du Simserhof Rue André Maginot

Siersthal 57410 Moselle Grand Est



The Petites Histoires are brought to you by the Vosges du Nord Regional Nature Park for this new 2023 edition.

These storytelling events take place on Sunday afternoons at sites and museums across the region.

In association with the Simserhof work, the Park invites you to discover episode 4 of the Petites Histoires: Le violoncelle poilu (The hairy cello)

Some musicians shut themselves away between the bars; others keep an open table on life. Maurice Maréchal was one of the latter.

This show, combining storytelling, letter extracts and musical moments, tells the extraordinary story of this man, cellist and poilu during the Great War. When music is stronger than war… »

With Julie Ory, storytelling and cello? From 12 years – Free show – Duration: 40 min – Accessibility

Limited seating – Reservations required on 03 87 96 39 40 or via resa.simserhof@cc-paysdebitche.fr

See the full program for Les Petites Histoires below https://www.parc-vosges-nord.fr/article/programmation-petites-histoires-2023

El Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte pone a su disposición las Petites Histoires para esta nueva edición de 2023.

Se trata de cuentacuentos que se celebran los domingos por la tarde en lugares y museos de toda la región.

En asociación con la obra Simserhof, el Parque le invita a descubrir el episodio 4 de las Pequeñas Historias: Le violoncelle poilu (El violonchelo peludo)

Algunos músicos se encierran entre rejas; otros mantienen una mesa abierta a la vida. Maurice Maréchal era uno de estos últimos.

Este espectáculo, que combina narración, extractos de cartas y momentos musicales, cuenta la extraordinaria historia de este hombre, violonchelista y poilu durante la Gran Guerra. Cuando la música es más fuerte que la guerra… »

Con Julie Ory, cuentacuentos y violonchelo? A partir de 12 años – Espectáculo gratuito – Duración: 40 min – Accesibilidad

Plazas limitadas – Reserva obligatoria en el 03 87 96 39 40 o en resa.simserhof@cc-paysdebitche.fr

Consulte el programa completo de Petites Histoires en https://www.parc-vosges-nord.fr/article/programmation-petites-histoires-2023

Die Petites Histoires werden Ihnen vom Regionalen Naturpark Nordvogesen für diese neue Ausgabe 2023 vorgeschlagen.

Es handelt sich um Erzählungen an Sonntagnachmittagen für jedermann in den Sehenswürdigkeiten und Museen des Gebiets.

In Zusammenarbeit mit dem Simserhof schlägt Ihnen der Park vor, die Episode 4 der Petites Histoires zu entdecken: Le violoncelle poilu (Das behaarte Cello)

Manche Musiker schließen sich zwischen den Taktstangen ein; andere halten den Tisch offen für das Leben. Maurice Maréchal gehörte zu den Letzteren.

Dieses Schauspiel zwischen erzählter Geschichte, Auszügen aus Briefen und musikalischen Momenten erzählt die außergewöhnliche Geschichte dieses Mannes, der Cellist war und im Ersten Weltkrieg als Soldat gedient hat. Wenn die Musik stärker ist als der Krieg… »

Mit Julie Ory, Erzählungen und Cello? Ab 12 Jahren – Vorstellung kostenlos – Dauer: 40 Min. – Barrierefreier Zugang

Begrenzte Plätze – Reservierung erforderlich unter 03 87 96 39 40 oder resa.simserhof@cc-paysdebitche.fr

Siehe das vollständige Programm der Petites Histoires unten https://www.parc-vosges-nord.fr/article/programmation-petites-histoires-2023

