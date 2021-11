Albi Marché couvert Albi, Tarn Ouvertures exceptionnelles et animations au Marché couvert Marché couvert Albi Catégories d’évènement: Albi

Ouvertures exceptionnelles et animations au Marché couvert

Marché couvert, 22 décembre 2021, Albi.

du mercredi 22 décembre au samedi 1 janvier 2022

La journée du 24 décembre, l’association des commerçants du Marché vous propose des animations. Au programme : grands jeux en bois, espace photo avec le Père Noël, dégustations de vin chaud, de chocolat chaud et de châtaignes grillées. Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre de 8h à 19h, le 25 décembre de 8h à 13h, le 31 décembre de 8h à 19h puis le 1er janvier de 8h à 13h. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_ Pour les fêtes, le marché couvert change ses horaires. Marché couvert place Saint-Julien Albi Albi Tarn

