2022-06-04 – 2022-06-06

Basse-sur-le-Rupt Vosges Basse-sur-le-Rupt Pour l’occasion une vingtaine d’ateliers d’artistes seront ouverts au public les 4,5 et 6 juin 2022. C’est l’opportunité de venir les découvrir dans leur univers de créations culturelles. Visite libre pour les ateliers les 4, 5 et 06 juin 2022 de 14 h 00 à 18 h 00.

Inscriptions des artistes jusqu’au 30/04/2022 au 06 51 16 34 97 ou associationpigmentt88@gmail.com.

Bulletin disponible sur www.pigmenttassociation.fr Basse-sur-le-Rupt

