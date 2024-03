Ouvertures de la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e arrondissement Jardin René-Binet Paris, samedi 6 avril 2024.

.Tout public. gratuit

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine

Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme de Paris pour découvrir les besoins des animaux de la ferme afin de veiller à leur bien-être animal.

Samedi 6 avril de 13h30 à 18h45

Samedi 13 avril de 13h30 à 18h45

Samedi 20 avril de 13h30 à 18h45

Samedi 27 avril de 13h30 à 18h45

En libre et en continu.

Mercredi 24 avril :

Rendez-vous avec le tondeur professionnel à 11h

Et de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h atelier pratique – D’où vient la laine ? [Libre et en continu]

Jardin René-Binet 54 rue René Binet 75018

Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://www.paris.fr/equipements/jardin-rene-binet-2685

Ville de Paris Ouvertures Binet 2024