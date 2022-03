OUVERTURE | Saison “Urbain.es” – Vernissage des expositions, Dj set Barbara Butch, visites… La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Venez inaugurer la saison Urbain.es, impulsée par la Condition Publique, fruit d’une réflexion entre les actrices et acteurs issu·e·s du monde de la culture et au-delà. VERNISSAGE EXPO “URBAIN.ES” + VERNISSAGE EXPO “DES FUTURS DÉSIRABLES” + DJ SET BARBARA BUTCH + FOOD & DRINK En présence des artistes. INFOS & CONDITIONS D’ACCUEIL Vernissage + inauguration de la saison Urbain.es le 31.03, de 18:00 à 00:00 Exposition visible du 31.03 au 24.07.2022 Horaires d’ouverture : Mercredi + Samedi 13:30 – 19:00 Jeudi + Dimanche 13:30 – 18:00 Vendredi 13:30 – 23:00 (expo > 20:30) Café et Restaurant: Le café du Beau Repaire est ouvert aux horaires d’ouverture de la Condition Publique. Le restaurant l’Alimentation est ouvert du lundi au vendredi 12 :00 – 14 :00 ? LA CONDITION PUBLIQUE ? L’accès à la Condition Publique est libre et gratuit sur présentation de votre pass sanitaire. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. 14, place Faidherbe 59100 Roubaix Métro/Tram : Eurotéléport Bus/V’Lille : Condition Publique +33 (0)328334833 [contact@laconditionpublique.com](mailto:contact@laconditionpublique.com) [www.laconditionpublique.com](http://www.laconditionpublique.com)

