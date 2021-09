OUVERTURE SAISON CULTURELLE 2021-2022 DU CENTRE CULTUREL LE PIANO TIROIR Balaruc-les-Bains, 24 septembre 2021, Balaruc-les-Bains.

OUVERTURE SAISON CULTURELLE 2021-2022 DU CENTRE CULTUREL LE PIANO TIROIR 2021-09-24 20:00:00 – 2021-09-24 20:30:00

Balaruc-les-Bains Hérault

Après des mois à l’arrêt, après des fermetures frustrantes, la culture reprend ses droits. Alors faisons de cette

nouvelle saison une fête et célébrons comme il se doit le retour à la vie.

Cette année, pour vous procurer d’intenses émotions, Balaruc-les-Bains embrasse toutes les facettes du spectacle

vivant : le théâtre, la musique, le chant, le conte, la danse, le cirque, les marionnettes, la photographie, l’illustration

ou la peinture, sans oublier le 7ème art. Rien ne saurait remplacer la richesse d’un spectacle en mouvement. Il crée

une interconnexion entre l’acteur et le spectateur qui porte le premier à donner le meilleur de lui-même et qui bouscule

le second dans ses certitudes, lui ouvrant des perspectives improbables. Il n’existe pas de moment plus convivial pour

laisser vagabonder son esprit et rêver à l’unisson. Qui n’a pas un souvenir personnel lié à un concert ? Une émotion partagée lors d’une pièce de théâtre ? Un fou rire communicatif avec un humoriste ?

Nous avons chacun, ancré dans notre mémoire, un moment inoubliable qui nous ramène à un spectacle, à une musique,

à une personne qui nous a accompagnés pendant une soirée. Pour retrouver cette joie de la scène, notre programmation

2021/2022 se veut éclectique et ambitieuse. Une saison amplifiée des spectacles reportés que nous avons pu extraire

de la saison passée et dont vous aviez été privés. Ce choix de reprogrammation de manifestations, nous le portons

haut comme un acte de solidarité envers les artistes qui ont énormément pâti de la fermeture des espaces culturels.

Nous vous proposons donc cette nouvelle saison dans un grand élan d’espérance. Celle qui nous fait penser que, dans

le respect des mesures sanitaires, nous pouvons à nouveau vivre normalement, celle qui nous l’espérons vous fait

retrouver avec bonheur le chemin du « Piano-Tiroir », Une saison riche en évènements pour rattraper un peu le temps

perdu. Nous allons pouvoir nous revoir, nous émerveiller, nous interroger, être surpris, partager des émotions : en

résumé, nous allons vibrer ensemble. La saison culturelle 2021-2022 vous en offre assurément l’occasion.

dernière mise à jour : 2021-09-16 par