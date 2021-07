OUVERTURE QUATRE SAISONS Château de l’Empéri, 31 juillet 2021, Salon-de-Provence.

OUVERTURE QUATRE SAISONS

Château de l’Empéri, le samedi 31 juillet à 21:00

Floraisons du printemps, chaleur de l’été, vent d’hiver et jusqu’aux couleurs de l’automne… Après Vivaldi, Astor Piazzolla, maître du tango argentin, s’est lui aussi livré à l’exercice avec Les Quatre Saisons de Buenos Aires : un bel hommage à son prédécesseur. En 2021, on fête le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla ! Place au jazz et au tango ce soir donc avec, entre autres, le pianiste Gustavo Beytelmann, ayant lui-même joué avec le compositeur argentin. César Franck (1822-1890) Quintette pour piano et cordes Misako Akama violon Gordan Nikolić violon Joaquin Riquelme Garcia alto Céline Flamen violoncelle Eric Le Sage piano Astor Piazzolla (1921-1992) Las Cuatro Estaciones Portenas Gordan Nikolić violon Quatuor Ellipsos saxophones Astor Piazzolla (1921-1992) Le Grand Tango, pour violon et piano Milonga en re La Muerte del angel Gustavo Beytelmann (1945-) Ofrenda, Hommage à Astor Piazzolla – Balada, pour violon et piano Tango, pour violon et piano Duke Ellington (1899-1974) Caravan (arr. de G. Beytelmann) Patagonia Express Trio Oscar Bohórquez violon Claudio Bohórquez violoncelle Dorian Marcel contrebasse Gustavo Beytelmann piano & Paul Meyer clarinette Placement numéroté. Nombre de places limité. Plein tarif : 30 € Tarif réduit : 15 € Gratuit pour les moins de 20 ans

30 / 15€ / gratuit pour les – de 20 ans / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

♫♫♫

Château de l’Empéri Montée du Puech, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T21:00:00 2021-07-31T23:00:00