Ouverture publique “Vieillesse et Élégance” Falaise, 18 novembre 2021, Falaise. Ouverture publique “Vieillesse et Élégance” Espace Danse Avenue de la Crosse Falaise

2021-11-18 18:30:00 – 2021-11-18 Espace Danse Avenue de la Crosse

Falaise 14700 À une époque où les corps vieillissants sont assez peu représentés dans la société mais où les seniors n’ont jamais étés aussi nombreux Sylvie Balestra propose une création participative avec des séniors en posant la question du rapport à l’élégance qu’on peut avoir en vieillissant et comment on continue à se tenir debout dans une société où l’on devient petit à petit invisible. Sera mise en danse, la manière : gestes sur soi, vêtement qui embellit et pas de danse qui sont dans le répertoire d’une génération de danseurs et danseuses de bal, dancing, guinguette, etc. Avec ce travail, Sylvie Balestra, cherche encore une fois ce qui nous met en mouvement, chacun, personnellement, dans nos communautés. Les rituels sociétaux et intimes d’un groupe défini seront le point de départ de cette création. * Ouverture publique de résidence

Jeudi 18 novembre à 18h30

Espace Danse à Falaise

Tout public dès 12 ans

