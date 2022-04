Ouverture publique : “Mourn Baby Mourn” de Katerina Andreou Centre Chorégraphique National d’Orléans, 29 avril 2022, Orleans.

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le vendredi 29 avril à 19:00

Ouverture publique : “Mourn Baby Mourn” de Katerina Andreou vendredi 29 avril, 19h au CCNO – Gratuit, sur réservation ” Suivant une tradition qui veut que la lamentation est par principe une affaire de femmes et sert à exprimer tant le personnel que le collectif, Mourn Baby Mourn est une pièce chorégraphique et sonore, qui travaille à la manière d’un manifeste intime. Son arrière-plan est un état quotidien, qui ressemble à une sorte de tristesse et de frustration tellement profonde, que je ne sais plus d’où elle vient et si elle m’appartient vraiment. Pendant le processus de création, je me confronte aux écrits de Mark Fisher et à l’impasse qu’ils créent en moi. Que dire ? Quoi faire ? Je suis inspirée par des gestes qui portent un mélange de force et d’ennui, ce mix étrange que je retrouve souvent dans la culture populaire. Mourn baby mourn est un signal de détresse, une tentative de sortie de la mélancolie en allant au crash, contre le mur, avec toute ma force, mes décibels et mes doutes.” — Katerina Andreou ☺ Katerina Andreou née à Athènes, est basée en France. Diplômée de l’Ecole de Droit d’Athènes et de l’Ecole Nationale de Danse d’Athènes, elle a suivi le programme ESSAIS au CNDC d’Angers et est titulaire d’un Master de recherche chorégraphique (Paris 8). Comme interprète elle a notamment collaboré avec DD Dorvillier, Anne Lise Le Gac, Lenio Kaklea, Bryan Campbell, Dinis Machado, Emmanuelle Huynh, Ana Rita Teodoro. Dans son propre travail elle développe une pratique physique propre à chaque projet et recherche des états de présence qui résultent d’une constante négociation entre des tâches, fictions ou univers contrastés voire contradictoires, remettant souvent en cause les notions d’autorité et de censure. Elle crée elle-même l’environnement sonore de ses pieces qui devient son principal outil dramaturgique. Elle a reçu le prix Jardin d’Europe au festival ImpulsTanz en 2016 pour son solo A kind of fierce. Elle a ensuite crée le solo BSTRD (2018) et le duo Zeppelin Bend (2021) avec Natali Mandila. ☞ Réservations : En ligne ccno-orleans.com Par tel 02 38 62 41 00 / [[reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com)](mailto:reservation@ccn-orleans.com) Plus d’infos : ccn-orleans.com/dans-les-studios/accueil-studio/mourn-baby-mourn

Gratuit, sur réservation

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T20:00:00