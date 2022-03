Ouverture publique : “Leçons de Ténèbres” de Betty Tchomanga Centre Chorégraphique National d’Orléans, 23 mars 2022, Orleans.

Ouverture publique —————— ### _Leçons de Ténèbres_ de Betty Tchomanga ### mercredi 23 mars, 19h au CCNO – Gratuit, sur réservation Dans _Leçons de Ténèbres_, quatre corps se font les porte-voix et porte-traces d’histoires du monde et de la Terre. Il et elles déterrent des récits : ceux qu’on ne voudrait pas voir, que l’on a oublié, que l’on a voulu faire disparaître. Ces quatre personnes creusent, corps courbés, penchés jusqu’à faire surgir l’invisible. Jusqu’à ce qu’elles-mêmes se transforment, disparaissent et se métamorphosent. Tour à tour il et elles défient, témoignent, assistent, protègent, soutiennent et font apparaître des visions. Première le 29 septembre 2022 au Pacifique, CDCN de Grenoble. ☺ Betty Tchomanga Je suis née en 1989 d’un père camerounais et d’une mère française. C’est en 2007 que je m’oriente vers la danse contemporaine lorsque j’intègre la formation du CNDC sous la direction d’Emmanuelle Huynh. Je termine la formation en 2009 et je débute en même temps ma carrière d’interprète auprès d’Emmanuelle Huynh et Alain Buffard. Par la suite, je multiplie les expériences d’interprète pour des chorégraphes aux esthétiques diverses. Mon parcours d’interprète sera principalement marqué par la rencontre et collaboration avec Marlene Monteiro Freitas. En 2016, j’intègre l’Association Lola Gatt implantée à Brest en tant que chorégraphe associée avec Gaël Sesboüé et Marie-Laure Caradec. La même année, je chorégraphie Madame, une pièce pour trois interprètes. En 2020 je crée un solo intitulé Mascarades que j’interprète et chorégraphie. Aujourd’hui, je travaille sur une pièce pour quatre interprètes intitulée Leçons de Ténèbres. ☞ Réservations : En ligne ccn-orleans.com Par téléphone au 02 38 62 41 00 Par mail à [[reservation@ccn-orleans.com](mailto:reservation@ccn-orleans.com)](mailto:reservation@ccn-orleans.com)

Gratuit, sur réservation

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



