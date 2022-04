Ouverture prolongée du café littéraire Musée de l’institut du monde arabe, 14 mai 2022 10:00, Paris.

Nuit des musées Ouverture prolongée du café littéraire Musée de l’institut du monde arabe Samedi 14 mai, 10h00

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23h

Venez découvrir les saveurs du monde arabe : Mezze, l’assiette à partager marocaine, les pâtisseries orientales, thé à la menthe… à déguster sur le pouce.

Fruit d’un partenariat entre la France et 22 pays arabes, l’acte de fondation de l’IMA est signé en 1980. Le bâtiment ouvre ses portes en 1987. Fondation de droit français reconnue d’utilité publique, l’Institut du monde arabe a pour vocation de développer la connaissance du monde arabe et de promouvoir sa culture et sa civilisation auprès du public français et européen.

Métro : Jussieu, Cardinal-Lemoine, Sully-Morland Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 Station vélib sur l’esplanade de l’Ima Parking public : Maubert-Saint-Germain/39 bd Saint-Germain

The result of a partnership between France and 22 Arab countries, the founding act of the IMA was signed in 1980. The building opened in 1987. The Institut du Monde Arabe is a foundation of French law recognized as a public utility whose mission is to develop knowledge of the Arab world and to promote its culture and civilization to the French and European public.

1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris 75005 Paris Île-de-France