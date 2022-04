Ouverture prolongée du café littéraire Musée de l’institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ouverture prolongée du café littéraire Musée de l’institut du monde arabe, 14 mai 2022, Paris. Ouverture prolongée du café littéraire

Musée de l’institut du monde arabe, le samedi 14 mai à 10:00 Ouverture exceptionnelle jusqu’à 23h Venez découvrir les saveurs du monde arabe : Mezze, l’assiette à partager marocaine, les pâtisseries orientales, thé à la menthe… à déguster sur le pouce. Musée de l’institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T23:00:00

Lieu Musée de l'institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris

Musée de l'institut du monde arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

