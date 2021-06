[OUVERTURE] On prend l’apéro ? La Maison des métallos, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 19h à 21h

gratuit

Pour inaugurer le mois de juillet avec le chorégraphe jardinier Daniel Larrieu, rdv à la Maison des métallos pour planter et boire des coups !

OUVERTURE

Une allée toujours plus verte créée par Daniel Larrieu, écrin pour les CoOPs futures. Ici, on cultive les graines comme l’art…

Un apéro aux allures de garden party active avec invitation à semer, planter et arroser notre nouvelle allée toujours plus verte qui célèbre le renouveau et le vivant. Apportez les fèves que Daniel Larrieu vous a offertes la saison passée et que vous avez allègrement plantées au printemps, elles seront de la fête. Alors à vos salopettes, cette CoOP promet un début d’été verdoyant, résistant, rafraîchissant. On va se balader, planter sans se planter, buller en écoutant des textes et des sons dans une ambiance tropicale, voir des spectacles et siroter des cocktails de plantes. C’est l’été…

On prend de la graine – CoOP* de Daniel Larrieu – Juillet 2021

En juillet, Daniel Larrieu et toute l’équipe de la Maison des métallos s’associent pour vous proposer de l’art vivant sous toutes ses formes : installation, spectacle, before, lecture, projection, fiesta… autour de la thématique « On prend de la graine ». Avec le chorégraphe jardinier Daniel Larrieu, ça va dépoter !

*CoOPérative artistique

Retrouvez tout le programme de cette CoOP ici : https://cutt.ly/pnGXCOH

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

