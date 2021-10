Paris La Maison des métallos île de France, Paris [OUVERTURE] On prend l’apéro ? La Maison des métallos Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

[OUVERTURE] On prend l’apéro ? La Maison des métallos, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 4 octobre 2021

de 19h à 21h

gratuit

Retrouvez-nous pour le traditionnel apéro d’ouverture de CoOP de début de mois. Ce mois-ci, on découvre la CoOP d’octobre, “On donne de la voix”, aux côtés du metteur en scène Gwenaël Morin ! Dionysiaque ! Un temps pour comprendre comment la tragédie renouvelle notre pensée sur la démocratie. Gwenaël Morin présente sa CoOP, ou comment depuis 2000 ans, la tragédie peut investir l’espace de nos vies et se convertir en joie, en espaces de débat, de renouveau du politique, grâce au théâtre. Événements -> Soirée / Bal La Maison des métallos 94 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

