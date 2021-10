BourganeufBourganeuf Bourganeuf Bourganeuf Bourganeuf, Creuse Ouverture officielle du Festival Bourganeuf Bourganeuf BourganeufBourganeuf Catégories d’évènement: Bourganeuf

Bourganeuf Creuse Bourganeuf Creuse Bourganeuf A 18h le jeudi 14 octobre au cinéma Claude Miller. Suivi de l’entracte de 19h à 20h30 place de l’Hôtel de Ville. Dans le cadre du Festival Ciné des villes Entrée des invités et spectateurs accompagnés en musique par Caïman Swing ! Du Jazz New Orléans dirigé par Thierry Bourguignon. Teaser du film de Luc Béraud, « Mauvaise Herbe » tourné cet été dans la Creuse. En présence de l’équipe artistique et technique du film. info@lavaudsoubranne.com +33 6 11 24 23 59 http://lavaudsoubranne.com/ A 18h le jeudi 14 octobre au cinéma Claude Miller. Suivi de l’entracte de 19h à 20h30 place de l’Hôtel de Ville. dernière mise à jour : 2021-09-29 par OT Creuse Sud-Ouest

