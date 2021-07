Nestier Nestier Hautes-Pyrénées, Nestier Ouverture Ôcybelles 2021 Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Ouverture Ôcybelles 2021 2021-07-03

Nestier Hautes-Pyrénées Le slip de bain est obligatoire pour les hommes (enfants et adultes).

La crème solaire est interdite dans le bassin, c’est pourquoi la douche est obligatoire avant la baignade. L’ouverture de la piscine biologique « Les Ôcybelles » signe le début de l’été ! Venez vous rafraîchir dans cette piscine entièrement naturelle et profitez des nombreux avantages du site : des nouveaux parasols pour se mettre au frais, un terrain de beach volley, une aire de pique-nique, un terrain de jeu pour les enfants, des parcours de santé et des départs de sentiers.

C’est nouveau cette année, vous pouvez également louer des fatbikes électriques ! Tarif :

– Enfants : 4€

– Adultes : 5€

Pass 10 entrées :

– Enfants : 30€

