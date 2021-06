Soissons Arsenal - Musée de Soissons Aisne, Soissons Ouverture nocturne du musée à l’Arsenal Arsenal – Musée de Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Le musée de l’Arsenal Saint-jean ouvre ses porte en nocturne pour la Nuit des Musées 2021. Au programme: – Animation rébus/charades autour des collections d’art contemporain – Visite libre de l’exposition Matières contemporaines – Visite libre de l’exposition « Lucien Jonas. Les folles Années Vingt » – Visites guidées de l’exposition « Lucien Jonas. Les Folles années vingt » 19h, 21h, 23h Ouverture en nocturne du musée de l’Arsenal: visite libre, visite guidée, animations Arsenal – Musée de Soissons Rue Saint-Jean 02200 SOISSONS Soissons Aisne

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

