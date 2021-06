Ouverture nocturne des collections des Musées de Sens Sens, 24 juin 2021-24 juin 2021, Sens.

Ouverture nocturne des collections des Musées de Sens 2021-06-24 – 2021-06-24 Rue Deportes et de la Resistance Musées de Sens

Sens 89100

EUR Cet été, tous les jeudis, le Musée ouvre ses collections jusqu’à 21 h ! Venez découvrir les expositions, les collections archéologiques, la salle Napoléon, le Trésor ou les collections Beaux-Arts de nuit !

– Musée et expositions temporaires : jeudi 24 juin

– Salle Napoléon : jeudis 1er juillet et 30 septembre

– Collections archéologiques : jeudi 8 juillet

– Exposition « Synode, parler le paysage » : jeudi 15 juillet et 26 août

– Collections Beaux-arts : jeudi 22 juillet

– Exposition « Je dessine le temps, tu peins l’instant » : jeudi 29 juillet et 19 août

– Trésor de la Cathédrale : jeudi 12 août

L’entrée est gratuite, profitez-en !

musees@cerep-musees-sens.net +33 3 86 64 46 22 https://www.musees-sens.fr/

Cet été, tous les jeudis, le Musée ouvre ses collections jusqu’à 21 h ! Venez découvrir les expositions, les collections archéologiques, la salle Napoléon, le Trésor ou les collections Beaux-Arts de nuit !

– Musée et expositions temporaires : jeudi 24 juin

– Salle Napoléon : jeudis 1er juillet et 30 septembre

– Collections archéologiques : jeudi 8 juillet

– Exposition « Synode, parler le paysage » : jeudi 15 juillet et 26 août

– Collections Beaux-arts : jeudi 22 juillet

– Exposition « Je dessine le temps, tu peins l’instant » : jeudi 29 juillet et 19 août

– Trésor de la Cathédrale : jeudi 12 août

L’entrée est gratuite, profitez-en !

dernière mise à jour : 2021-06-10 par