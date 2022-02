Ouverture nocturne de l’exposition Sons Lignes Couleurs et visite commentée Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Le centre d’art Le Lait, hors les murs en 2022, invite Morgan Dimnet, un artiste qui travaille à la croisée des arts plastiques et du design. Avec Sons Lignes Couleurs, il imagine une proposition généreuse composée de l’édition d’une affiche, d’une exposition-atelier au Frigo et d’une fresque murale créée en septembre 2022 à Albi. Inspirée par le mélisson, synthétiseur modulaire développé dans les années 1980 par le GMEA, l’exposition convoque à la fois l’image, le son, la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs. A l’occasion de la Nuit des Musées le samedi 14 mai 2022, l’exposition{ Yellow Brick Road #6 Sons Lignes Couleurs} de Morgan Dimnet (Qubo Gas) ouvre ses portes en nocturne jusqu’à 23h ! Une visite commentée, accompagnée par une médiatrice du centre d’art, est proposée à 21h. [www.centredartlelait.com](http://www.centredartlelait.com) En partenariat avec le Frigo

Gratuit

Le centre d’art Le Lait invite à une visite nocturne de l’exposition-atelier de Morgan Dimnet, présentée au Frigo à Albi Le Frigo 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi Albi Tarn

