Sens Sens Sens, Yonne Ouverture nocturne de la Salle Napoléon des Musées de Sens Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Ouverture nocturne de la Salle Napoléon des Musées de Sens Sens, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Sens. Ouverture nocturne de la Salle Napoléon des Musées de Sens 2021-07-01 – 2021-07-01 Rue des Déportés et de la Résistance Musées de Sens

Sens Yonne EUR 6 6 Les Musées de Sens permettront l’accès en soirée de leur nouvelle salle Napoléon. +33 3 86 64 46 22 https://www.musees-sens.fr/ Les Musées de Sens permettront l’accès en soirée de leur nouvelle salle Napoléon.

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Rue des Déportés et de la Résistance Musées de Sens Ville Sens lieuville 48.19766#3.28517