Ouverture Manoir du Plessis Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Perche en Nocé

Ouverture Manoir du Plessis Perche en Nocé, 15 mars 2023, Perche en Nocé . Ouverture Manoir du Plessis Dancé Lieu-dit Le Plessis-Dancé Perche en Nocé Orne Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé

2023-03-15 15:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé

Perche en Nocé

Orne L’un des plus petits manoirs du Perche, bâti entre le XVe et le XVIe siècle qui, contrairement à la plupart des maisons seigneuriales, ne comporte pas de tour. Le logis présente une façade simple percée de fenêtres à meneaux protégées par de belles grilles en fer forgé. Pratique : visite libre des extérieurs tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h – visite de l’intérieur sur demande écrite. L’un des plus petits manoirs du Perche, bâti entre le XVe et le XVIe siècle qui, contrairement à la plupart des maisons seigneuriales, ne comporte pas de tour. Le logis présente une façade simple percée de fenêtres à meneaux protégées par de belles grilles en fer forgé. Pratique : visite libre des extérieurs tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h – visite de l’intérieur sur demande écrite. manoirduplessis1529@gmail.com Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Perche en Nocé Orne Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé Ville Perche en Nocé lieuville Lieu-dit Le Plessis-Dancé Dancé Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Ouverture Manoir du Plessis Perche en Nocé 2023-03-15 was last modified: by Ouverture Manoir du Plessis Perche en Nocé Perche en Nocé 15 mars 2023 Dancé Lieu-dit Le Plessis-Dancé Perche en Nocé Orne Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne