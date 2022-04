Ouverture Lac de Cancon saison 2022 Cancon, 29 avril 2022, Cancon.

Ouverture Lac de Cancon saison 2022 Cancon

2022-04-29 – 2022-04-29

Cancon Lot-et-Garonne Cancon

Le restaurant du Lac de Cancon rouvre ses portes pour la saison 2022. Au programme : soirée tapas et concert à 21h avec les WAT, trio soul-rock, ayant sorti leur dernier album récemment : « Everything to lose ».

+33 5 53 41 11 39

Lac de Cancon

Cancon

