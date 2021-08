Ouverture jardin presbytère Carentan-les-Marais, 11 septembre 2021, Carentan-les-Marais.

Ouverture jardin presbytère 2021-09-11 – 2021-09-12 Brucheville 3 rue de l’église

Carentan-les-Marais Manche

Visitez le jardin du presbytère de Brucheville. Vous serez accueilli par les propriétaires et jardiniers amoureux…

Ce jardin particulier se présente avec différents ilots thématiques. Vous découvrez de nombreuses variétés locales et exotiques. Les vieux murs sont couverts de plantes grimpantes (de rosiers de variété ancienne et d’hydrangeas). Au fil des saisons, l’œil se régale, on passe des couleurs de printemps aux couleurs d’automne.

D’année en année le jardin s’enrichit, un jardin n’est jamais fini. Les visites au jardin sont de véritables échanges dans la convivialité et tous les visiteurs remarquent l’imposant clocher roman du XIIème siècle au détour de la promenade… ! Dénominateur commun “Un discret raffinement”.

Des rendez-vous peuvent être pris en dehors des dates d’ouvertures en contactant directement Monsieur et Madame Duchemin par téléphone.

Visitez le jardin du presbytère de Brucheville. Vous serez accueilli par les propriétaires et jardiniers amoureux…

Ce jardin particulier se présente avec différents ilots thématiques. Vous découvrez de nombreuses variétés locales et exotiques. Les…

duchemin.jp@orange.fr +33 9 65 32 74 14 http://www.cotentincotejardin.fr/

Visitez le jardin du presbytère de Brucheville. Vous serez accueilli par les propriétaires et jardiniers amoureux…

Ce jardin particulier se présente avec différents ilots thématiques. Vous découvrez de nombreuses variétés locales et exotiques. Les vieux murs sont couverts de plantes grimpantes (de rosiers de variété ancienne et d’hydrangeas). Au fil des saisons, l’œil se régale, on passe des couleurs de printemps aux couleurs d’automne.

D’année en année le jardin s’enrichit, un jardin n’est jamais fini. Les visites au jardin sont de véritables échanges dans la convivialité et tous les visiteurs remarquent l’imposant clocher roman du XIIème siècle au détour de la promenade… ! Dénominateur commun “Un discret raffinement”.

Des rendez-vous peuvent être pris en dehors des dates d’ouvertures en contactant directement Monsieur et Madame Duchemin par téléphone.

dernière mise à jour : 2021-01-01 par