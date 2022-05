Ouverture Jardin Le Mas des Béalières Jardin Le Mas des Béalières Tencin Catégories d’évènement: Isère

Tencin

Ouverture Jardin Le Mas des Béalières Jardin Le Mas des Béalières, 4 juin 2022, Tencin. Ouverture Jardin Le Mas des Béalières

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin Le Mas des Béalières

Visites guidées du jardin matin et après-midi, durée entre 1h30 et 2h00, historique, descriptif, intérêt végétal avec une pallette d’environ 1000 espèces représentées. De nombreux exposants proposeront des ateliers, par exemple apiculture, art floral, céramiste, ferronerie, tapissier, peinture et dessin, huiles essentielles… Vente de végétaux. Echanges sur les nouvelles pratiques face au changement climatique. Petite restauration sur place, boissons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute information à l’adresse mail suivante : [[jardinlemasdesbealieres@gmail.com](mailto:jardinlemasdesbealieres@gmail.com)](mailto:jardinlemasdesbealieres@gmail.com)

Tarif 3€ / Gratuit pour les enfant de -16ans

Découverte du Jardin Le Mas des Béalières (sur 2ha), visites guidées et commentées, intérêt botanique, pièce d’eau, visites libres, animations, exposition, nombreuses activités proposées, restauration Jardin Le Mas des Béalières 241 Rue des Béalières 38570 Tencin Tencin Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Tencin Autres Lieu Jardin Le Mas des Béalières Adresse 241 Rue des Béalières 38570 Tencin Ville Tencin lieuville Jardin Le Mas des Béalières Tencin Departement Isère

Jardin Le Mas des Béalières Tencin Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tencin/

Ouverture Jardin Le Mas des Béalières Jardin Le Mas des Béalières 2022-06-04 was last modified: by Ouverture Jardin Le Mas des Béalières Jardin Le Mas des Béalières Jardin Le Mas des Béalières 4 juin 2022 Jardin Le Mas des Béalières Tencin Tencin

Tencin Isère