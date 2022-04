Ouverture gratuite Musée de la Tour du Moulin Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Une soirée pour s’émerveiller —————————– ### Profiter gratuitement d’un bâtiment exceptionnellement conservé de la fin du XVe siècle et des collections qu’il abrite. Des collections lapidaires au majoliques italiennes, des sculptures baroques aux faïences de Delft, vous ne saurez plus où donner de la tête !

Gratuité pour tous les visiteurs de 18h00 à 21h00. Réservation conseillée.

Profitez de la tombée de la nuit des musées pour découvrir un bâtiment emblématique du XVe siècle et de riches collections. Musée de la Tour du Moulin 7/9 rue de la Tour 71100 Marcigny Marcigny Saône-et-Loire

