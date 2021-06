Villeneuve-d'Ascq Mémorial Ascq 1944 Nord, Villeneuve-d'Ascq Ouverture gratuite du Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Chaque 1er dimanche du mois, le Mémorial Ascq vous ouvre ses portes gratuitement de 14h30 à 17h30. Un parcours guidé dans Ascq est organisé gratuitement à 15h30.** Le parcours guidé dans les rues d’Ascq permet de découvrir les lieux marquants de la tragédie pour mieux appréhender le déroulement des événements : emplacement du sabotage, place de la gare, centre d’Ascq. Des arrêts devant certaines maisons de massacrés permettent de mieux comprendre les souffrances des victimes et de leur famille et l’effroi qu’a connu la population d’Ascq. C’est aussi l’occasion de découvrir comment la mémoire de l’événement a été inscrite dans l’ensemble du village (changements de noms de rue, plaques commémoratives).

Entrée gratuite

