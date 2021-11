Cérences Cérences Cérences, Manche Ouverture Galerie Cérences Cérences Catégories d’évènement: Cérences

Cérences Manche Cérences La galerie est ouverte avant les fêtes pour découvrir mes sculptures murales en poudre de marbre, en estampe en relief et mes créations en bronze.

Vos commandes d’oeuvres en chocolat seront arrivées, j’aurai à coeur de vous les préparer afin que… mapiebelgary@orange.fr +33 6 84 31 80 29 http://www.mapiebelgary.com/ La galerie est ouverte avant les fêtes pour découvrir mes sculptures murales en poudre de marbre, en estampe en relief et mes créations en bronze.

Cérences