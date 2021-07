Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul Ouverture Fresque Albert Decaris Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône Vesoul Tous les jeudis de 10h à 13h, l’Hôtel de Ville de Vesoul vous ouvre ses portes pour découvrir la fresque Decaris, peinte en 1937 et représentant la ville à l’époque. +33 3 84 78 64 00 https://www.vesoul.fr/ Tous les jeudis de 10h à 13h, l’Hôtel de Ville de Vesoul vous ouvre ses portes pour découvrir la fresque Decaris, peinte en 1937 et représentant la ville à l’époque. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

