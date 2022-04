Ouverture – Exposition Toute une histoire! Les collections du musée de l’Armée Musée de l’armée, 14 mai 2022, Paris.

Ouverture – Exposition Toute une histoire! Les collections du musée de l’Armée

Musée de l’armée, le samedi 14 mai à 18:00

Essence même d’un musée, appelées sans cesse à évoluer, ses collections le définissent et le font vivre. À travers l’exposition _Toute une histoire ! Les collections du musée de l’Armée_, le musée de l’Armée revient sur 100 ans d’acquisitions, 100 ans de constitution de ses collections, 100 ans qui ont forgé son identité même. Une chronique institutionnelle foisonnante, souvent méconnue, parfois inattendue, qui s’est écrite en lien étroit avec la grande histoire et qui raconte le lien complexe unissant la Nation et son armée. Les 90 objets exposés témoignent et rappellent les spécificités du musée de l’Armée et de ses collections. De l’infiniment grand à l’infiniment petit, de l’oeuvre d’art à l’objet du quotidien, de l’outil préhistorique à la pièce contemporaine, de la mémoire à l’histoire, l’exposition invite le visiteur à confronter le Musée d’hier et celui d’aujourd’hui pour mieux interroger ce qu’il sera demain. L’exposition _Toute une histoire ! Les collections du musée de l’Armée_ ouvre ses portes au public le samedi 14 mai à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Accès libre et gratuit

Avec Toute une histoire ! Les collections du musée de l’Armée, le musée de l’Armée revient sur 100 ans d’acquisitions, 100 ans de constitution de ses collections, 100 ans qui ont forgé son identité.

Musée de l’armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00