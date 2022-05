Ouverture Exposition “OUI ! Histoires de mariages, 18e-21e siècle” Museon Arlaten – musée de Provence, 14 mai 2022 19:00, Arles.

Un an après sa réouverture, le musée présente sa première exposition temporaire. On y parle du mariage, son sens, ses rites, ses traditions, ses célébrations, d’hier à aujourd’hui, reflets des évolutions des sociétés. On y parle aussi – bien sûr! – d’amour, de désir et d’engagement ! De révolutions aussi, car ce tenace cérémonial, commun à toutes les cultures, n’en finit plus de se métamorphoser. Deux cent objets, des témoignages, sensibles, une scénographie élégante, le cadre somptueux de la chapelle, un… juke-box : votre coeur ne doit plus balancer ! Venez dire “Oui !” aux histoires de mariages du Museon, voyage à travers les siècles et ethnographique “discours sur l’état de l’union”

Fondé par le poète Frédéric Mistral, le Museon Arlaten – musée de Provence rouvre ses portes au public après 11 ans de fermeture et une rénovation orchestrée par l’architecte Michel Bertreux , avec la complicité de Monsieur Christian Lacroix. Ce musée d’ethnologie propose un lien entre l’héritage de la culture provençale et la modernité de ce territoire.

Founded by the poet Frédéric Mistral, the Museon Arlaten – Museum of Provence reopens its doors to the public after 11 years of closure and a renovation orchestrated by the architect Michel Bertreux , with the complicity of Mr Christian Lacroix. This ethnology museum offers a link between the heritage of Provençal culture and the modernity of this territory.

Un año después de su reapertura, el museo presenta su primera exposición temporal. Se habla del matrimonio, su sentido, sus ritos, sus tradiciones, sus celebraciones, de ayer a hoy, reflejos de las evoluciones de las sociedades. Se habla también – ¡por supuesto! – ¡de amor, de deseo y de compromiso! Revoluciones también, porque este tenaz ceremonial, común a todas las culturas, no cesa de transformarse. Doscientos objetos, testimonios, sensibles, una escenografía elegante, el marco suntuoso de la capilla, un… juke-box: ¡su corazón no debe balancearse más! Venga y diga “¡Sí!” a las historias de bodas del Museón, viaje a través de los siglos y etnográfico “discurso sobre el estado de la unión”

Sábado 14 mayo, 19:00

29 rue de la république 13200 Arles 13200 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur