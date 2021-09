Saint-Mitre-les-Remparts Oppidum de St Blaise Bouches-du-Rhône, Saint-Mitre-les-Remparts Ouverture exceptionnelle Oppidum de St Blaise Saint-Mitre-les-Remparts Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le site archéologique, aujourd’hui fermé en raison des travaux d’aménagement et de mise en valeur commencés en avril 2021, ouvre exceptionnellement pour une visite guidée par l’archéologue du site. Cette visite sera l’occasion de présenter les travaux en cours.

Limité à 80 personnes. Pass sanitaire.

Aujourd’hui fermé en raison des travaux d’aménagement et de mise en valeur commencés en avril 2021, le site de Saint-Blaise ouvre exceptionnellement le temps d’une visite guidée. Oppidum de St Blaise Site archéologique de Saint-Blaise 13920 Saint-Mitre-les-remparts Saint-Mitre-les-Remparts Bouches-du-Rhône

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

