Ouverture exceptionnelle Manoir de Coupesarte Manoir de Coupesarte Mézidon Vallée d’Auge, samedi 30 mars 2024.

Ouverture exceptionnelle Manoir de Coupesarte

samedi 30 mars 2024.

Ouvertures exceptionnelles du Manoir de Coupesarte les samedi 30 mars de 14h à 18h, dimanche 31 mars de 10h à 18h et lundi 1er avril de 10h à 16h.

Au programme visites exclusives des extérieurs de l’intérieur (capacité limitée) toutes les 30 minutes (sans réservation).

Offre de restauration sur place et quelques surprises.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

Manoir de Coupesarte Coupesarte

Mézidon Vallée d’Auge 14140 Calvados Normandie

