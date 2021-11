Montech Médiathèque intercommunale de Montech Montech, Tarn-et-Garonne Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h Médiathèque intercommunale de Montech Montech Catégories d’évènement: Montech

Tarn-et-Garonne

Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h Médiathèque intercommunale de Montech, 21 janvier 2022, Montech. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 22h

Médiathèque intercommunale de Montech, le vendredi 21 janvier 2022 à 14:00

La médiathèque de Montech sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 22h vendredi 21 janvier. Le temps d’une soirée, prenez le temps de déambuler entre les rayonnages et découvrir nos nouveautés ! Ouverture étendue dans la cadre des **Nuits de la Lecture 2022**. Animation : spectacle jeunesse à 19h, sur inscription (Azazel, le cabaret des boucs émissaires, de la compagnie Cantinela) Le temps d’une soirée, déambulez entre les rayonnages pour découvrir nos nouveautés ! Médiathèque intercommunale de Montech 21 rue de l’usine 82700 Montech Montech Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T22:00:00

