Lycée Ferdinand Buisson, le samedi 18 septembre à 15:00

Le lycée Ferdinand Buisson, dit "la Nat'", est construit en 1886 à Voiron. C'est l'une des quatre premières Écoles Nationales Professionnelles de France et la 1re à être créée. L'établissement historique ouvre exceptionnellement ses portes au grand public.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T22:00:00

