Saint-Trimoël Saint-Trimoël Côtes-d'Armor, Saint-Trimoël Ouverture exceptionnelle et Marché Nomade Saint-Trimoël Saint-Trimoël Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Trimoël

Ouverture exceptionnelle et Marché Nomade Saint-Trimoël, 31 octobre 2021, Saint-Trimoël. Ouverture exceptionnelle et Marché Nomade Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël

2021-10-31 – 2021-10-31 Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai

Saint-Trimoël Côtes d’Armor Saint-Trimoël Allier l’utile à l’agréable en venant faire son marché et en visitant la ferme du Botrai info@lafermedubotrai.bzh +33 2 96 42 66 23 http://www.lafermedubotrai.bzh/ Allier l’utile à l’agréable en venant faire son marché et en visitant la ferme du Botrai Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël

dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Trimoël Autres Lieu Saint-Trimoël Adresse Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Ville Saint-Trimoël lieuville Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël