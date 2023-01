Ouverture exceptionnelle durant les vacances de février Blargies, 11 février 2023, Blargies Blargies.

Ouverture exceptionnelle durant les vacances de février

9 rue de Redderies Blargies Oise

2023-02-11 10:00:00 – 2023-03-05 12:00:00

Blargies

Oise

Blargies

10 10 Aventure médiévale spéciale février : « le Roi et la Reine viennent fêter l’Imbolc! », accessible pour groupes, CLSH ou familles

Mais ce qui devrait être une fête celte joyeuse va être semée d’embuches, d’énigmes à résoudre au plus vite

besoin d’un smartphone pour déchiffrer les messages des dieux, sorcières et autres personnages mythologiques

toujours jeux pour enfants, costumes possibles

ecoutenature@free.fr +33 6 10 78 99 05 http://www.a-l-ecoute-de-la-nature.com/

dernière mise à jour : 2023-01-17