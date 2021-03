Saintes Jardin potager privé Saintes Ouverture exceptionnelle d’un jardin privé Jardin potager privé Saintes Catégorie d’évènement: Saintes

Ouverture exceptionnelle d’un jardin privé Jardin potager privé, 5 juin 2021-5 juin 2021, Saintes. Ouverture exceptionnelle d’un jardin privé

le samedi 5 juin à Jardin potager privé

Entre expérience et savoir-faire sur les semis et les récoltes, les échanges et les conseils avisés seront nombreux ! **Samedi 5 juin**

Deux rendez-vous sont proposés : * De 10h30 à 12h * De 15h à 16h30

Places limitées – Sur réservation – Le lieu de rendez-vous est communiqué lors de la réservation – Accueil du public dans le respect des normes sanitaires.

Venez échanger avec Daniel, un jardinier passionné qui cultive un jardin en permaculture. Jardin potager privé 17100 Saintes Saintes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:30:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saintes Autres Lieu Jardin potager privé Adresse 17100 Saintes Ville Saintes