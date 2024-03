Ouverture exceptionnelle du parc du manoir de Crottay Manoir du crottay Maresché, vendredi 31 mai 2024.

Ouverture exceptionnelle du parc du manoir de Crottay Le manoir de Crottay construit en 1726 par Martin de la Porte s’organise autour d’un ancien Rendez-vous de chasse. Le parc à l’Anglaise est traversé et structuré par une douve. Les différents ponts q… 31 mai – 2 juin Manoir du crottay Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le manoir de Crottay construit en 1726 par Martin de la Porte s’organise autour d’un ancien Rendez-vous de chasse. Le parc à l’Anglaise est traversé et structuré par une douve. Les différents ponts qui l’enjambent, les allées sinueuses bordées de parterres de fleurs et d’arbres d’essences variées, quelquefois sculptés et souvent pluri-centenaires, le potager avec ses plantes aromatiques et son ancienne serre rendent la déambulation sereine et romantique.

Au fil de la promenade dans le parc, on pourra découvrir :

Le monde de fantaisie et de poésie des peintures et des sculptures de Liliane BONNAUD

Les aquarelles chatoyantes de Françoise GUILLEMAIN

Les mobiles en pierre de Jean Michel MELLIERE

Les gouaches de Victoria POURCINES

Les peintures photographiques de Bernard REIGNIER

Manoir du crottay Manoir le Crottay 72170 Maresché Maresché 72170 Sarthe Pays de la Loire 06.07.36.18.72 http://www.photo-dynamique.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06.07.36.18.72 »}] Le manoir de Crottay construit en 1726 par Martin de la Porte s’organise autour d’un ancien Rendez-vous de chasse. Le parc à l’Anglaise est traversé et structuré par une douve. Les différents ponts qui l’enjambent, les allées sinueuses bordées de parterres de fleurs et d’arbres d’essences variées, quelquefois sculptés et souvent pluri-centenaires, le potager avec ses plantes aromatiques et son ancienne serre rendent la déambulation sereine et romantique.

©Bernard Reignier propriétaire