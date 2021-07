Bécherel Parc du Château de Caradeuc Bécherel, Ille-et-Vilaine Ouverture exceptionnelle du parc de Caradeuc Parc du Château de Caradeuc Bécherel Catégories d’évènement: Bécherel

Venez découvrir ses allées ombragées où jouent des amours de granite ou de marbre, ses parterres aux roses pourpres et jaunes et la terrasse d’où Pan, le dieu de l’automne, surveille toute la vallée de la Rance.

Tarif plein 5€ ; gratuit pour les moins de 18 ans

Le Parc de Caradeuc sera exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Parc du Château de Caradeuc Caradeuc,35190, Bécherel Bécherel Ille-et-Vilaine

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

